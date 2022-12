Ondanks protest blijven onderwijsdeuren voor Afghaanse meisjes dicht

Tientallen Afghaanse vrouwen demonstreren vandaag tegen het verbod voor vrouwen om naar de universiteit te gaan. In maart werd het middelbaar onderwijs in Afghanistan al verboden voor meisjes. Onder het Taliban-regime zijn grote demonstraties een zeldzaamheid geworden. Protesten tegen de machthebbers worden vaak hardhandig beëindigd.

Een faculteit in Kabul is uit protest dicht:

"We waren examenpapieren aan het uitdelen in de klas toen de Taliban binnenkwamen. Ze zeiden dat we onmiddellijk moesten stoppen. Studenten begonnen te schreeuwen dat ze hun examen wilden doen. Maar ze moesten van de Taliban meteen weg. Er was geen alternatief. We hebben ze gezegd op te passen en goed voor zichzelf te zorgen. En toen vertrokken ze noodgedwongen naar huis."

Ook docenten uiten hun onvrede en noemen het verbod onrechtvaardig en immoreel. Decaan Said (achternaam bij de redactie bekend) geeft les op een privé-universiteit in Kabul. Hij dacht dat zijn vrouwelijke studenten hun laatste examens nog wel mochten afmaken, maar dat was onmogelijk.

De 21-jarige Zahra, die al jaren fotografie studeert aan de universiteit van Kabul, was bijna klaar met haar opleiding. Ze zou aankomende lente afstuderen. De ochtend na het besluit om universiteiten voor vrouwen te sluiten, probeerde ze er toch heen te gaan. "Maar de Taliban blokkeerden de weg. Ze waren met meer dan honderd en stonden voor de universiteitspoort. Ik was in shock, mijn mede-studenten moesten huilen."

New development: The Environmental Science Faculty at Kabul University has closed its doors in protest of the recent restriction on girls' education. Let's see which other universities and faculties follow this lead. pic.twitter.com/kpLegnxSz7

Inmiddels hebben verschillende landen in de regio, waaronder Saoedi-Arabië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten de Taliban opgeroepen het verbod op te heffen. Ook is duidelijk dat in ieder geval een deel van de bevolking de steeds strengere regels niet wil. En zelfs onder de Taliban lijkt er discussie over te zijn.

Journalist Latifi: "Het is overduidelijk dat de Taliban verdeeld zijn over de kwestie. Ik las dat de woordvoerder van de Taliban-regering een paar maanden geleden in een tv-show zei dat als het aan hem had gelegen, hij gisteren middelbare scholen voor tienermeisjes zou hebben geopend in 32 provincies."

Toekomst

Maar al is er een meningverschil binnen de Taliban, volgens Latifi lijkt het deel van de Taliban dat tegen onderwijs voor meisjes is, voorlopig het machtigst. En dat terwijl drie maanden geleden nog duizenden vrouwen een toelatingsexamen voor de universiteit deden. De kans dat zij die studie in Afghanistan nog kunnen afmaken, lijkt inmiddels bijzonder klein.

"We hebben het hier over meisjes en jonge vrouwen, dochters van vrouwelijke en mannelijke artsen, van overheidsmedewerkers en ondernemers die nog een klein beetje hoop hadden dat ze iets van hun leven konden maken in dit land. Maar ze realiseren zich nu dat die hoop voorbij is."

Bij het protest van vandaag deed ook Zahra mee, ondanks de gevaren. Zij en anderen werden meteen gearresteerd. Inmiddels is Zahra weer vrijgelaten. "Maar wat moet ik nog?", zegt ze. "Wat als we geen universiteiten hebben, als we geen scholen hebben, als we geen werk hebben? Wat moet ik dan doen? Ik ben jong en heb plannen voor mijn toekomst. Maar in deze situatie kan ik niks."

In een eerder protest tegen de strenge regels van de Taliban, werd de camera van Zahra kapotgemaakt. Ook foto's maken met een mobiele telefoon zijn verboden. "We mogen onze jurken die we leuk vinden niet dragen. Zij kiezen wat we moeten dragen. We mogen nergens heen, niet naar parken, niet met jongens praten, zoveel dingen die we niet meer mogen sinds de Taliban weer aan de macht zijn. Alles is toen veranderd en het is heel slecht. "