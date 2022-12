Enkelband doorknippen en wegvluchten, hoe kan dat zomaar?

Hoe kan het dat iemand die is veroordeeld voor betrokkenheid bij een moord simpelweg zijn enkelband doorknipt en op de vlucht slaat? Precies dat gebeurde gisteren. De 33-jarige man, veroordeeld tot 20 jaar voor zijn aandeel in de Beuningse vergismoord, is nog steeds voortvluchtig. Eerder was bepaald dat de man het vonnis in vrijheid mocht afwachten. De enkelband had hij voor een eerdere veroordeling. De vraag is vooral waarom de man na het vonnis niet meteen is opgepakt.

De zaak: De 33-jarige verdachte stond met vijf anderen terecht voor de vergismoord op klusjesman Mehmet Kiliçsoy. Die werd op 6 juli 2020 in het centrum van Beuningen vanuit een gestolen auto onder vuur genomen door twee gemaskerde mannen. Maar het bewijs tegen de verdachten kwam aanvankelijk moeilijk rond. De rechtbank had de voorlopige hechtenis van de nu voortvluchtige man op 15 november opgeheven, omdat er onvoldoende bewijs tegen hem was. Op een extra zittingsdag, eind november, kwam de officier van justitie echter met nieuw bewijsmateriaal. Op basis daarvan kreeg de man woensdag toch een lange gevangenisstraf: 20 jaar.

Volgens de rechtbank was de man niet verplicht om aanwezig te zijn bij de uitspraak. In het vonnis was door de rechtbank wel een bevel tot aanhouding afgegeven, zodat hij meteen na de uitspraak opgepakt kon worden. Volgens het OM was dat bekend, maar werd met de advocaat afgesproken dat hij zich de volgende dag zou melden. Daarbij speelde mee dat hij - weliswaar vanwege een andere veroordeling - een enkelband omhad, waardoor er zicht was op zijn verblijfplaats. "Dergelijke afspraken zijn niet ongebruikelijk", zegt een woordvoerder van het OM. "Het Openbaar Ministerie mag er in beginsel van uitgaan dat deze worden nagekomen." Paniek Maar het liep anders. De 33-jarige meldde zich woensdag niet bij justitie. Hij knipte zijn enkelband door en sloeg op de vlucht. Op dit moment staat hij internationaal gesignaleerd, maar tot op heden is de man spoorloos. Twee jaar geleden gebeurde iets soortgelijks: Cor P. een van de zogeheten 'tattookillers', knipte zijn enkelband door nadat er levenslang tegen hem was geëist. Ook hij sloeg op de vlucht, maar werd alsnog opgepakt. Het voorval leidde toen tot veel trammelant tussen voor- en tegenstanders van de enkelband. Wat er gebeurt als je een enkelband doorknipt: