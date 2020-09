Het noorden van Noord-Holland wil Duitsers terug: 'Hier is het veilig!'

Duitsland moet precies aangeven waar toeristen wel en waar ze niet veilig naar toe kunnen. Het huidige negatieve reisadvies voor heel Noord-Holland is veel te grofmazig, vindt de stichting Holland boven Amsterdam. De stichting, waarin zeventien gemeenten in het noorden van de provincie samenwerken, heeft de Duitse ambassade verzocht het reisadvies te specificeren.

"We verwachten op korte termijn een reactie", zegt een woordvoerder van de stichting bij NH Nieuws. "Duitsland heeft zijn corona-organisatie goed op orde en reageert adequaat op actuele ontwikkelingen."

Duitsland zette de provincies Noord- en Zuid-Holland deze week op rood. In de praktijk betekent dit dat iedere Duitser die daar de afgelopen twee weken verbleef een coronatest moet doen en dat quarantaine wordt aangeraden. Hoewel aantallen ontbreken, lijkt het erop dat veel Duitsers hebben besloten om hun vakantie in Nederland te schrappen of af te breken.

'Wij zijn geen Amsterdam'

"Veel mensen bellen, mailen en appen ons met de vraag wat ze moeten doen", reageert Frank Spooren van de VVV Texel. "Het ongenuanceerde hiervan is dat wij natuurlijk geen Amsterdam zijn. Terwijl dat de aanleiding is. En wij hier nu wel de gevolgen van ondervinden."

"We worden over één kam geschoren met Amsterdam", zegt ook Peter Timmermans van de VVV in Enkhuizen. Hij heeft verschillende ondernemers gesproken. "De eerste reactie is: waarom? Het is hier volkomen veilig! Maar doordat we bij Noord-Holland horen, geldt het ook voor ons."

'Het ging juist weer lekker'

Marieke Schooneman is voorzitter van de winkeliersvereniging in Enkhuizen en heeft een eigen koffiezaak in het Zuiderzeestadje. Zij wijst erop dat half oktober de herfstvakantie begint, het staartje van het toeristenseizoen en juist dit jaar extra belangrijk. "Het ging de afgelopen maanden weer best lekker. Dat hadden we nodig na de sluitingen. In deze maanden kunnen we de geleden verliezen inhalen, dan is dit nieuws echt wel zuur."

Naast Duitsland heeft ook België een negatief reisadvies gegeven voor Noord- en Zuid-Holland.