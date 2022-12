Vliegen rond gevangenis Vught blijft voorlopig verboden

Het gebied rond de penitentiaire inrichting (PI) in Vught blijft ook volgend jaar officieel een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent onder meer dat de politie mensen die in de buurt van de gevangenis zijn preventief mag fouilleren.

Dat hebben de gemeente Vught, het Openbaar Ministerie en de politie besloten, schrijft Omroep Brabant.

Ook het vliegverbod dat 1 juli inging boven de PI Vught wordt tot eind 2023 verlengd. Dat wil zeggen dat er niet met helikopters of vliegtuigjes boven het terrein gevlogen mag worden. Dat is om ontsnappingen te voorkomen, maar er kunnen dan ook geen luchtfoto's worden gemaakt en geen smokkelwaar via de lucht worden gebracht. De 'verboden cirkel' wordt wel iets kleiner.

Op het terrein van de PI Vught bevindt zich ook de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). In die EBI zitten de zwaarst bewaakte gedetineerden met een hoog vluchtrisico, onder wie Willem Holleeder en Ridouan Taghi. Met name sinds de komst van Taghi ligt de inrichting onder een vergrootglas. Hij zou gewelddadige ontsnappingspogingen beramen, al zei Taghi zelf eerder dat hij daar slechts over fantaseert.

Eerder dit jaar sloot burgemeester Roderick Jan van de Mortel (VVD) van Vught het luchtruim vanwege de oplopende dreiging.