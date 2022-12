Voorwaardelijke werkstraf geëist tegen Brandt Corstius voor smaad

Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur tegen journalist en schrijver Jelle Brandt Corstius. Die heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan smaad tegenover tv-producent Gijs van Dam. Brandt Corstius vertelde in 2017 in Trouw dat hij aan het begin van zijn tv-carrière tegen zijn wil seks had gehad met een man. Hij zou daarbij ook zijn gedrogeerd.

Brandt Corstius noemde de naam niet, maar het OM vindt dat hij als journalist had moeten weten dat de naam van Van Dam snel bekend zou worden. "Dat rekenen we hem aan", zegt een woordvoerder. In de zaak van Brandt Corstius tegen Van Dam ging het OM niet over tot vervolging, omdat daar geen grond voor was.

Justitie vindt ook dat een opmerking in Trouw dat "juist de grootste hufters de dans zijn ontsprongen" en uitspraken van Brandt Corstius in De Wereld Draait Door onnodig grievend zijn geweest. Dat geldt ook voor een persverklaring die Brandt Corstius in 2018 verspreidde, waarin Van Dam in één adem werd genoemd met Harvey Weinstein en Bill Cosby, zegt het OM.

"Wij vinden dat het niet toegestaan is iemand te beschuldigen van een bepaald feit, waardoor de eer en goede naam van iemand wordt aangetast", zegt de woordvoerder van het OM. "En dat is hier gebeurd."

Aangiftes geseponeerd

Het OM had twee keer een aangifte van Van Dam geseponeerd, maar het gerechtshof in Amsterdam besloot in juli 2019 dat Brandt Corstius toch vervolgd moest worden. Het OM nam ook vier aangiftes die Van Dam sinds het besluit van het hof heeft gedaan mee in de vervolging.

Brandt Corstius deed zijn verhaal in 2018, in het #MeToo-tijdperk. Veel mensen, vooral vrouwen, deelden toen hun verhaal over seksueel geweld en seksuele intimidatie. Van Dam zei dat ze in een dronken bui samen in bed belandden. Dat gebeurde in de periode dat ze werkten voor de talkshow Barend & Van Dorp, waar Van Dam producer was en Brandt Corstius redacteur.