Roglic volgend jaar niet in de Tour, maar kopman van Jumbo-Visma in Giro

Primoz Roglic gaat als kopman van Jumbo-Visma naar de Giro d'Italia. De Sloveen zal de Tour de France volgend jaar niet rijden. Dat heeft de Nederlandse wielerploeg bekendgemaakt tijdens de teampresentatie in Amsterdam.

Roglic krijgt bij de Ronde van Italië de steun van Wilco Kelderman, die na zes jaar bij Sunweb en Bora-hansgrohe is teruggekeerd bij Jumbo-Visma.

Roglic was de afgelopen jaren de kopman in de Tour de France. In 2020 greep hij net naast de eindzege, toen hij in de tijdrit op de voorlaatste dag voorbij werd gestreefd door zijn landgenoot Tadej Pogacar. Dit jaar moest hij noodgedwongen afstappen na een val, wat hem ook bij de Vuelta overkwam.

Vingegaard kopman in Tour

Jonas Vingegaard gaat in de Tour namens Jumbo-Visma als kopman van start. De 26-jarige Deen schreef de Ronde van Frankrijk dit jaar op zijn naam.

"Hij start met nummer 1 en we willen zijn titel verdedigen", zo stelde sportief directeur Merijn Zeeman bij de presentatie.

