Net geen eindejaarsgoud Catharina bij World Masters, opnieuw brons Steenhuis

Simeon Catharina - EPA

Catharina en Soelamanidze gaven elkaar in de finale lange tijd niks toe. Catharina kreeg twee strafjes, maar wist er een verlenging uit te slepen. Daarin vielen beiden aan, maar viel voor Catharina met een derde straf het kwartje de verkeerde kant op. De Nederlander was in de kwartfinales nog de sterke Canadees Kyle Roscoe Reyes, nummer zeven van de wereld, de baas geweest. In de halve finales won hij met groot gemak van de Belg Toma Nikiforov (achtste). In dezelfde klasse is Michael Korrel de nummer een van de wereld, maar hij stelde teleur. De winnaar van de Masters in 2019 won in Jeruzalem zijn eerste partij zeer eenvoudig, maar in de kwartfinales (tegen de Arabier Dzhafar Kostoev) en de herkansing (tegen de Israëliër Peter Paltchik) kon hij niet overtuigen.

Opnieuw brons voor Steenhuis Guusje Steenhuis wist voor de vierde keer in haar carrière brons te veroveren bij de World Masters in de klasse tot 78 kilogram. In een slijtageslag was ze de Française Madeleine Malonga met ippon de baas.

Guusje Steenhuis - AFP

Steenhuis, de nummer vijf op de wereldranglijst, en Malonga, de nummer drie, troffen elkaar al voor de achtste keer. Vijf keer stapte Steenhuis als winnares van de tatami. Voor de derde zege van dit jaar op de wereldkampioene van 2019 moest Steenhuis diep gaan. Met vier tellen op de klok ontving Malonga haar derde strafje. Steenhuis kreeg er twee. Geen prijzen Ausma, Stevenson en Kamps Onderweg naar de strijd om brons had Steenhuis gewonnen van de Duitse Anna Monta Olek, maar verloren van de beweeglijke Japanse Rika Takayama. In de herkansing moest ze diep gaan tegen de Chinese Ma Zhenzhao, die eerder de Nederlandse Natascha Ausma had uitgeschakeld. Malonga versperde Karen Stevenson de weg tot de halve finales. Marit Kamps verloor in haar klasse, +78 kilogram, haar eerste partij van de Chinese Xu Shiyan.