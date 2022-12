Catharina knap naar finale World Masters, Spijkers en Steenhuis strijden om brons

In de klasse tot 100 kilogram plaatste Catharina zich knap voor de finale. De nummer 17 van de wereldranglijst won in 2021 al eens het grandslamtoernooi in Kazan.

Dit keer was hij in de kwartfinales de sterke Canadees Kyle Roscoe Reyes (nummer 7) de baas en won hij een ronde later met groot gemak van de Belg Toma Nikiforov (8). In de finale wacht de Georgiër Ilia Soelamanidze, de nummer 5 van de wereld.

In dezelfde klasse is Michael Korrel de nummer 1 van de wereld, maar hij stelde teleur. De winnaar van de Masters in 2019 won in Jeruzalem zijn eerste partij zeer eenvoudig, maar in de kwartfinales (Dzhafar Kostoev, VAE) en de herkansing (Peter Paltchik, Israël) kon hij niet overtuigen.

Spijkers voor brons

In de zwaarste categorie, +100 kilogram, gaat Jur Spijkers later vandaag op voor het brons. De nummer vijf van de wereld treft dan de Japanner Kokoro Kageura. Spijkers sloeg tegen de Oostenrijker Stephan Hegyi en de Oekraïner Jakiv Chammo toe in de extra tijd, maar lag in de halve finales tegen de Japanner Tatsuru Saito na zes seconden al op zijn rug.

In dezelfde klasse kwamen Roy Meyer en Jelle Snippe niet verder dan de tweede ronde. In de klasse tot 90 kilogram werd Nederland vertegenwoordigd door Noël van 't End en Jesper Smink. De wereldkampioen van 2019 strandde in de eerste ronde tegen de Israëliër Li Kochman, Smink verloor een ronde later van de Georgiër Beka Gviniasjvili.