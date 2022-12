Meer toezicht op energietarieven vanwege onzekere gevolgen prijsplafond

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) intensiveert het toezicht op de energietarieven van elektriciteit en gas voor consumenten. Dit doet de toezichthouder om "het vertrouwen in de redelijkheid van de tarieven voor elektriciteit en gas te bevorderen".

Eerder was het toezicht volgens een woordvoerder van ACM "signaalgedreven en vooral achteraf". Het toezicht wordt opgevoerd vanwege het prijsplafond, dat op 1 januari ingaat.

"Onder het plafond is de concurrentie uitgeschakeld", zegt een woordvoerder. Maar wat daarboven gaat gebeuren is volgens de ACM nog onduidelijk. Gas kost straks maximaal 1,45 euro per m3 gas tot een jaargebruik van 1200 m3 gas. Voor elektriciteit gaat het om 0,40 euro per kWh tot een jaargebruik van 2900 kWh.

Tarieven onderbouwen

De ACM heeft de energiebedrijven naar eigen zeggen gevraagd om een onderbouwing van de tarieven die zij in de eerste maand van 2023 hanteren. Ook komt er maandelijks een monitor waarin de toezichthouder de effecten van het prijsplafond in kaart brengt. "We kijken bijvoorbeeld of de concurrentie toeneemt, en of de tarieven stijgen of niet", aldus de woordvoerder.

Daarnaast heeft de ACM de energieleveranciers erop gewezen dat zij de meterstand per 1 januari 2023 moeten opnemen. "Het is belangrijk om het prijsplafond te starten met de goede standen", zegt de woordvoerder. Alleen als consumenten te laat zijn met het doorgeven van een meterstand, mogen energiebedrijven een schatting doen.