Woeste Van Duijvenbode ontsnapt op WK, dartende boer Jansen uitgeschakeld

Dirk van Duijvenbode is bij het WK darts in de tweede ronde aan uitschakeling ontsnapt. De Zuid-Hollander overleefde in een overvol Alexandra Palace in Londen een matchdart tegen de bescheiden Tsjech Karel Sedlacek en won de beslissende vijfde set met 4-2. Danny Jansen werd uitgeschakeld. Hij verloor met 3-1 van de Pool Krzysztof Ratajski. Vincent van der Voort speelt later vandaag ook nog in de tweede ronde. De immer emotionele Van Duijvenbode begon sterk, maar na de winst van de eerste set sloop de onzekerheid in zijn spel. Ondanks de wisselvalligheid was hij in de vijfde set wel dicht bij een negendarter, maar hij miste de laatste pijl en was daar woest om. Adrenaline Sedlacek, de mondiale nummer 82, kreeg niet veel later een matchdart bij 2-1, maar de Tsjech miste de bull. Prompt schroefde de steeds meer van adrenaline overlopende Van Duijvenbode zijn niveau op en haalde hij - mede omdat Sedlacek geen hoge scores meer gooide - alsnog de winst binnen. Van Duijvenbode erkende dat hij last had van nervositeit. "Ik ben een man die veel te veel nadenkt. Het moet niet te goed gaan, want dan ga ik dingen doen die ik normaal niet doe. Dan ga ik weer nadenken en raak ik mijn focus kwijt."

De reactie van Dirk van Duijvenbode na zijn moeizaam gewonnen partij in de tweede ronde van het WK darts in Londen. - NOS

Het hielp voor Van Duijvenbode niet mee dat hij zich van tevoren had voorgehouden dat hij van Sedlacek moest winnen. "Ik heb een goed jaar achter de rug, als ik deze wedstrijd niet won, was mijn jaar niet goed geweest", zegt hij. Van Duijvenbode reist nu naar Nederland en keert volgende week terug naar Londen. "Ik ben blij dat ik top heb moeten presteren om deze horde te nemen. We zitten in het toernooi en nu heb ik een weekje rust." Jansen naar huis Het eerste WK voor Jansen zit erop. Hij verloor in de tweede ronde met 3-1 van de Pool Krzysztof Ratajski. De 20-jarige Nederlander liet het vooral liggen op de dubbels. Hij miste er 25. Een diepe zucht kan soms veel zeggen. "Het wilde niet, het liep niet. Ik heb geprobeerd om erin te komen, om ervoor te vechten, maar als de dubbels er dan niet ingaan, dan houdt het maar op, hoor", sprak Jansen na afloop. Bekijk hieronder zijn reactie na de uitschakeling.

De reactie van Danny Jansen, de dartende boer uit Holten. Hij verliest bij zijn debuut op het WK darts in de tweede ronde, maar valt wel op in 'Ally Pally'. - NOS

Jansen, een 20-jarige boer uit Holten, baalde, maar was ook realistisch na zijn uitschakeling. "Dit is het WK. Sommigen staan hier tien jaar voordat ze wereldkampioen worden. Dat gaat niet zo makkelijk. Het is leren, het is doen. Jullie zien me zeker terug." De grootste winst die de jonge Nederlander heeft behaald, is misschien wel de steun van het publiek. De pruik met het kapsel, een matje, van Jansen is populair in 'Ally Pally', ook onder de Engelsen. Met zijn opvallende uiterlijk is hij een publiekslieveling in de dop. "De fanmassa is gigantisch. Zo raar, alleen maar om zo'n matje. Maar het is leuk en gaaf en ik doe er ook mijn best voor."