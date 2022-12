Eerste WK van dartende boer Jansen eindigt na 25 missers: 'Jullie zien me terug!'

Het eerste WK voor darter Danny Jansen zit erop. Hij verloor in de tweede ronde met 3-1 van de Pool Krzysztof Ratajski. De 20-jarige Nederlander liet het vooral liggen op de dubbels. Hij miste er 25. Een diepe zucht kan soms veel zeggen. "Het wilde niet, het liep niet. Ik heb geprobeerd om erin te komen, om ervoor te vechten, maar als de dubbels er dan niet ingaan, dan houdt het maar op, hoor", sprak Jansen na afloop. Bekijk zijn reactie na de uitschakeling.

Het talent begon nog wel goed aan de wedstrijd door meteen te 'breaken' tegen Ratajski. De Pool, die als achttiende geplaatst is, trok echter de stand meteen weer gelijk en pakte uiteindelijk de eerste set. De belofte van Jansen Daarna ging Jansen, de 20-jarige boer uit Holten, beter gooien. Hij pakte de tweede set, maar miste daarna opnieuw veel dubbels. De ervaren Ratajski was minder slordig en stoot door naar de derde ronde. Jansen baalde, maar was ook realistisch na zijn uitschakeling. "Dit is het WK. Sommigen staan hier tien jaar voordat ze wereldkampioen worden. Dat gaat niet zo makkelijk. Het is leren, het is doen. Jullie zien me zeker terug." Voorafgaand aan het WK gingen we langs op de boerderij van Jansen.

De grootste winst die de jonge Nederlander heeft behaald, is misschien wel de steun van het publiek. De pruik met het kapsel, een matje, van Jansen is populair in 'Ally Pally', ook onder de Engelsen. Met zijn opvallende uiterlijk is hij een publiekslieveling in de dop. "De fanmassa is gigantisch. Zo raar, alleen maar om zo'n matje. Maar het is leuk en gaaf en ik doe er ook mijn best voor." Van Duijvenbode en Van der Voort De Nederlanders Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort spelen later vandaag hun wedstrijd in de tweede ronde.