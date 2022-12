Politie ziet omgekomen man (39) schietincident Brunssum als enige verdachte

De politie ziet de 39-jarige man die eerder deze week overleed na een schietincident in een woning in Brunssum als verdachte. Bij het voorval kwam ook een 14-jarig meisje om het leven. Twee mensen raakten gewond.

Volgens eerste bevindingen van de politie is de 39-jarige man uit Heerlen een bekende van de mensen die in de woning waren. Hij is de enige verdachte in deze zaak, meldt 1Limburg. Maar wat zijn exacte relatie is met de overige slachtoffers, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. Eerdere berichten dat het om de stiefvader van het meisje zou gaan, kloppen niet volgens 1Limburg.

De eerste melding van het schietincident kwam dinsdagavond rond 22.00 uur binnen bij de politie. Het meisje van 14 overleed ter plekke, de 39-jarige man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis waar hij gisteren overleed.

Onduidelijkheid toedracht

Over de toedracht bestaat nog veel onduidelijkheid. Over de twee mensen die gewond raakten bij het incident, wil de politie uit privacyoverwegingen niets zeggen.

Wel is bekend dat een van de twee gisteren nog in het ziekenhuis lag, de ander is weer thuis.