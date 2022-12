Vanavond op tv: 'Lonen kunnen en moeten omhoog' • Demonstraties in Afghanistan • Kerst in Oekraïne

Vanavond is Knot te gast in de studio, om zijn oproep toe te lichten.

Werknemers moeten meer gecompenseerd worden voor de hoge inflatie, zegt Klaas Knot , president van De Nederlandsche Bank, vandaag in De Telegraaf. Volgens hem zijn de winsten in het bedrijfsleven zo hoog dat het de lonen prima 5 tot 7 procent omhoog kunnen, zonder dat dat tot nieuwe prijsstijgingen leidt. Knot roept bedrijven daarom op dat ook te doen.

Vrouwen zijn in Afghanistan sinds deze week niet meer welkom op universiteiten. Dat hebben de Taliban bepaald. In het land is veel verzet tegen het besluit. Vandaag gaan mensen, zowel mannen als vrouwen, daarom de straat om te demonstreren.

Feestdagen in Oekraïne

Ook in Oekraïne staan kerst en de jaarwisseling voor de deur. Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bouma was in het zwaar getroffen Odessa, waar veel mensen zonder elektriciteit en verwarming leven. Toch probeert iedereen er het beste van te maken met de feestdagen, vooral voor de kinderen: 'Het is beter als zij er volop van kunnen genieten en om ze in wonderen te laten geloven.'