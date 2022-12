OM eist boete van 100.000 euro tegen Tata Steel, onder meer voor grafietregens

Het Openbaar Ministerie heeft een geldboete van 150.000 euro geëist tegen Tata Steel, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk. Justitie verwijt de staalreus onder meer het verspreiden van zogenoemde grafietregens in de omgeving. Dat zijn stofwolken die vrijkomen als een restproduct van de staalproductie, slak, vloeibaar uit ketels wordt gekiept.

Volgens het OM zijn er in vier onderzoeken vijf strafbare feiten aan het licht gekomen die het staalbedrijf tussen 2018 en 2021 heeft gepleegd. In twee zaken heeft het bedrijf volgens justitie opzettelijk gehandeld in strijd met de omgevingsvergunning, met stofverspreiding en in één geval zwarte sneeuw tot gevolg. Op 15 februari vorig jaar zag een ooggetuige dat de gevallen sneeuw in de omgeving van het bedrijf door de verspreiding van koolstof zwart was geworden.

In een derde zaak gaat het om het zonder vergunning lozen van afvalwater via het bedrijfsriool en de vierde zaak betreft het handelen zonder vergunning en het negeren van een voorschrift bij een proef met het koelen van staalslakken. Tata Steel startte in december 2019 voor de tweede keer een proef om staalslakken met water te koelen, nadat een eerste poging onsuccesvol was gebleken. Bij de tweede proef werden de afspraken volgens het OM niet nagekomen, met stankoverlast tot gevolg.

Drie van de vier aangiften zijn ingediend door de toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, waarmee het OM nauw samenwerkte in het onderzoek. De aangifte over het lozen van afvalwater werd gedaan door Rijkswaterstaat.

Voor de voorwaardelijke boete die het OM eist geldt een proeftijd van drie jaar. De rechtbank doet volgende maand uitspraak.

Zorgen over gevolgen gezondheid

Omwonenden van de fabriek maken zich al jaren zorgen over de grafietregens en de gevolgen voor de gezondheid. Uit RIVM-onderzoek bleek eerder dat de bevolking van de regio IJmond vaker last heeft van acute gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid dan mensen elders in Nederland.

De vier onderzoeken van het OM staan los van de aangifte door meer dan 1100 personen en bedrijven tegen het bedrijf in IJmuiden. Zij eisen dat de directie van Tata Steel "radicale stappen gaat ondernemen" om de negatieve impact op omwonenden te stoppen. Het onderzoek in die zaak is nog in volle gang, aldus het OM.