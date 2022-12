Opschorting gezinshereniging asielzoekers sneuvelt in drie rechtszaken

Sprongberoep Het jongste kind van Mustafa was twee maanden oud toen hij vluchtte. Het bleef achter met zijn vrouw en dochter (nu 6 jaar oud) in Turkije. Begin 2022 kreeg Mustafa een verblijfsvergunning en kort daarna heeft hij gevraagd of zijn gezin ook mag overkomen. Zijn vrouw en kinderen hebben in november toestemming gekregen om naar Nederland komen, maar moeten tot 11 mei 2023 wachten op hun visum. Ze verblijven nu in Kirgizië. Staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid laat weten de uitspraak te bestuderen. Hij heeft de opschorting van de gezinshereniging eerder een pijnlijke maatregel genoemd, maar vanwege de druk op de opvang is die nog altijd nodig, vindt hij. De staatssecretaris weet nog niet of hij in hoger beroep gaat. Vluchtelingenwerk Nederland vindt de uitspraken niet verrassend, de organisatie hoopt dat Van der Burg zijn beleid snel aanpast. Ze waarschuwen voor een nieuwe opvangcrisis als de staatssecretaris doorprocedeert en al die gezinsleden die nu moeten wachten straks in één keer mogen komen. Een maand geleden ging het volgens de IND om 920 gezinsleden.

In de regel moet je een besluit van de IND eerst aanvechten bij de IND zelf en daarna kun je nog in beroep, voordat de zaak voor de rechter komt. Daar kunnen weken overheen gaan. Dan kan het nog maanden duren voordat de datum voor een eerste zittingsdag is bepaald, omdat de zaak in een bodemprocedure wordt behandeld door drie rechters. In dit geval hebben partijen dus ingestemd met een zogenoemd sprongberoep, waardoor de zaak versneld bij een rechter voorkwam.