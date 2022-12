Geen gouden tip in zaak Tanja Groen, miljoen euro wordt vrijgegeven

De vorig jaar uitgeloofde beloning van 1 miljoen euro heeft niet geleid tot de gouden tip in de zaak van de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen. Dat concluderen de Peter R. de Vries Foundation en politie Limburg, een half jaar nadat de deadline om aanspraak te maken op de beloning was verlopen.

De politie heeft de afgelopen maanden bijna duizend tips onderzocht. "Dit is vooral ontzettend verdrietig voor de familie van Tanja", schrijft de Peter R. de Vries Foundation. "Corrie en Adrie Groen, de ouders van Tanja, hebben er de afgelopen periode alles aan gedaan om antwoord te krijgen op de vraag waar hun dochter is."

Aan de hand van de tips kan er wel een aantal situaties worden uitgesloten, schrijft de Peter R. de Vries Foundation. Welke dat zijn is niet bekendgemaakt. Het geld wordt nu vrijgegeven om in andere coldcase-zaken te worden ingezet of om slachtoffers van misdaden bij te staan.

Stichting De Gouden Tip werd op 23 juni vorig jaar opgericht door Peter R. de Vries. Het was een van de laatste publieke acties van de misdaadverslaggever voordat hij werd vermoord. Hij zette zich jarenlang in voor een oplossing van de zaak. De miljoen euro aan tipgeld is met een crowdfundingactie opgehaald.

Groen verdween op 18-jarige leeftijd in de nacht van 31 augustus 1993 tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Ze fietste naar huis na een feestje van haar studentenvereniging.

'Wij geven niet op'

Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries die nu voorzitter is van de stichting, benadrukt dat tips altijd welkom blijven. "Ook al heeft een miljoen euro jou niet over de streep getrokken om te praten, weet dat jij altijd bij de Peter R. de Vries Foundation terecht kan om jouw informatie (anoniem) te delen."

"Wij geven niet op en ik hoop dat jij uiteindelijk besluit om toch te vertellen waar wij Tanja kunnen vinden."

Er loopt nog een rechtshulpverzoek bij de Belgische justitie voor het vergelijken van dna dat is gevonden in huizen en auto's van de beruchte kindermoordenaar Marc Dutroux met dna van Groen. In de jaren 90 is al eens onderzocht of Dutroux iets te maken had met de verdwijning van Tanja Groen, maar dat leverde toen niets op.