Containerschip maakt rechtsomkeert na bommelding

Een groot containerschip dat op weg was naar de Antwerpse haven heeft rechtsomkeert gemaakt na een bommelding. Het schip ligt nu voor anker in Zeeuwse wateren.

Omroep Zeeland meldt dat het gaat om het containerschip MSC Lorena, dat onderweg was van Dakar in Senegal naar Antwerpen. Daar zou het reusachtige schip met een lengte van 265 meter vlak na middernacht afmeren. Maar dat gebeurde niet omdat er een dreigtelefoontje binnenkwam.

De havendienst in Antwerpen besloot om het schip uit voorzorg niet te laten aanleggen.

Tot ontploffing gebracht

"De beller stelde dat het schip tot ontploffing zou worden gebracht als het zou aanmeren", meldt het Gazet van Antwerpen. "In afwachting van meer duidelijkheid over de dreiging en de beller is het schip naar ankergebied gestuurd."

De MSC Lorena, toen al vlakbij het Verdronken Land van Saeftinghe (op de grens van Nederland en België), maakte rechtsomkeert. Rond 02.00 voer het schip terug over de Westerschelde. Het ligt nu voor anker in de monding van de Westerschelde, niet ver van Breskens.

Meldingen vaak vals

Het is niet bekendgemaakt wat de MSC Lorena vervoert. Het OCAD, het Belgische orgaan dat terrorismedreigingen onderzoekt, is op de hoogte van de bommelding.

Een woordvoerder van de Nederlandse politie zegt dat nu wordt onderzocht hoe reëel de dreiging is. "Dat wordt eerst bekeken. Vaak zijn dergelijke meldingen vals", zegt hij. Hoelang dat onderzoek duurt, kan de woordvoerder niet zeggen.

Volgens Rijkswaterstaat heeft de bommelding geen gevolgen voor het scheepvaartverkeer op de Westerschelde.