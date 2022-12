Volendam wacht zware taak, maar 'het heeft geen zin om negatief te zijn'

Veel om trots op te zijn hadden de Volendammers voor de winterstop niet. De club is met zes punten hekkensluiter in de eredivisie, met liefst 39 tegendoelpunten in veertien duels. Tijdens het trainingskamp in Spanje werd met grote cijfers verloren van Sevilla (7-0) en was derdeklasser RB Linense ook met 2-0 te sterk. De zon schijnt niet echt voor Volendam.

"We moeten voor lijfsbehoud zorgen. Er zijn nog twintig wedstrijden te gaan en dat zijn voor ons twintig finales. Dat is een pittige beklimming, maar niets is onmogelijk", stelt de trainer.

FC Volendam-trainer Wim Jonk is momenteel niet te benijden. Zijn ploeg staat laatste in de eredivisie, kende een onrustige periode en verloor tijdens een regenachtig trainingskamp in Spanje beide oefenwedstrijden. Maar Jonk geeft niet op.

Als het moet, kan Eiting wel een uur doorgaan met opnoemen van positieve dingen bij Volendam, zegt hij. "Ik ben een positief mens. De zon schijnt vandaag, dat is al positief. De intensiteit op de training is superhoog. Iedereen is gemotiveerd en gedreven. En we hebben onderling goed gepraat om zoveel mogelijk alle koppen in dezelfde richting te krijgen."

"Je begint supernegatief met zo'n opmerking", reageert Eiting. "Dat mag. Maar we zijn bezig met presteren en beter worden. Dan heeft het niet zo'n zin om daar zo negatief naar te kijken. Er zijn ontzettend veel goeie dingen geweest. Maar we staan onderaan, dus er zijn dingen die beter moeten en daar zijn we keihard mee aan de slag."

Niet door de beugel

En dat is nodig ook. Begin deze maand waren er verhalen over onrust binnen de club, spelers die zich bij voorzitter Jan Smit beklaagden over de trainer die ineens een week lang afwezig was. Jonk zei destijds dat er dingen waren gebeurd "die niet door de beugel kunnen".

Als hem daarover op de laatste dag van het trainingskamp wordt gevraagd, moet Jonk lachen. "Wat moet ik daarmee? Ik weet wat er speelde, voor de rest is er voor mij geen issue. Ik had een enorm probleem met mijn knieën. Dat is uitgebreid naar voren gekomen en daar hebben we intern keuzes in gemaakt. Dat is voor mij heel professioneel. Klaar."

Eiting zegt heel veel vertrouwen te hebben in zijn coach in deze lastige situatie voor de club: "Hij lijkt er krachtig en sterk onder. Ik ken hem heel goed, ook uit mijn Ajax-periode. We weten uiteindelijk allemaal waar we naartoe willen. De vraag is: gaan we dat ook echt op de mat leggen?"