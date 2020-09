Nog nooit floot Higler zo'n knotsgek duel (6-6): 'Zelfs bij amateurs niet'

Higler, inmiddels terug in Nederland en morgen de VAR bij Feyenoord-FC Twente, deelt zijn ervaring. "Heel bijzonder. Hoe vaak maak je mee dat een wedstrijd in 6-6 eindigt? Volgens mij heb ik dat zelfs in mijn tijd als amateurscheidsrechter niet meegemaakt", vertelt Higler over de telefoon.

"Het was meer verbazing. Charles Schaap en Jan de Vries waren mijn assistenten en Siemen Mulder de vierde man. Ik zei tegen hen: 'Als we dit thuis vertellen, geloven ze het niet.'"

"Pfoe, waar begin ik. Nou, in de 93ste minuut komt FCSB, dat is het vroegere Steaua Boekarest trouwens, op 3-4 (door een eigen goal, red.). Groot feest natuurlijk bij FCSB. Tóch geen verlenging, denk ik, want er zijn nog maar een paar minuten te spelen."

Er waren spelers die bij 6-6, vlak voor tijd, kramp kregen. Hoe zat dat bij jou?

"Nergens last van. Ik vond het eigenlijk wel jammer dat het afgelopen was. Wij waren heerlijk fit, daar hadden we wel voor gezorgd in de lange tijd dat het stillag in Nederland. Je weet bij wedstrijden in de voorronde dat je echt fit moet zijn."

"Na afloop van de wedstrijd kreeg ik meer berichten dan normaal. Op de terugweg vlogen we samen met Nederlandse collega's, onder wie Jochem Kamphuis, die in Albanië had gefloten. 'Wat is er bij jullie gebeurd?!', vroegen ze vol ongeloof."

Servië is door de overheid als oranje gebied gemarkeerd, maar zondag ben je VAR bij Feyenoord-FC Twente. Hoef jij niet in thuisquarantaine?

"Nee, wij hebben als scheidsrechters in de topsport ook uitzondering gekregen van het ministerie. En wij zijn ook heel voorzichtig."

"En ja, als je donderdag fluit, weet je dat je in het weekend niet op het veld staat. Maar ook als VAR kan ik zondag geen moment verslappen."