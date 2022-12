Is Veerman er over anderhalf jaar wél bij op het EK? 'Wie weet naast Frenkie de Jong'

Joey Veerman vertelt tijdens het trainingskamp in Spanje met PSV over zijn toekomst bij Oranje. - NOS

Veerman ging een jaar geleden van sc Heerenveen naar PSV. Hij kwam er snel in de basis en is ook dit seizoen een belangrijk onderdeel van de ploeg. In de eerste maanden van het huidige voetbaljaar scoorde hij zeven keer en gaf hij vijf assists.

Het bleek onvoldoende om een plekje in de WK-selectie van Oranje te veroveren. "Ik was er niet bij, ontzettend jammer, maar het is niet anders. Je kan op je kop gaan staan, maar dat levert ook niks op."

Weet Veerman waarom hij niet geselecteerd werd? "Ik heb er nooit met Van Gaal over gesproken. Wie weet doet de volgende bondscoach dat wel, als ik mijn goals en assists blijf maken."