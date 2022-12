Voormalig crypto-baas uitgeleverd aan VS, twee medewerkers bekennen schuld

Oprichter en voormalig topman van de failliete Amerikaanse crypto-handelsplaats FTX, Sam Bankman-Fried, is uitgeleverd en vanaf de Bahama's onderweg naar de Verenigde Staten. Daar werd hij begin vorige week gearresteerd op verzoek van de VS. Bankman-Fried wordt verdacht van fraude, samenzwering en het witwassen van geld.

Ook hebben twee van zijn belangrijkste medewerkers zich schuldig verklaard aan oplichting. Het gaat om Caroline Ellison en om Gary Wang. Ellison is de voormalig directeur van Alameda Research, het investeringsbedrijf van Bankman-Fried. Wang is mede-oprichter van FTX.

In een videoverklaring zegt de New Yorkse aanklager Damian Williams dat andere betrokkenen bij de fraude zich ook moeten melden. "Het onderzoek is volop bezig en gaat erg snel", zegt Williams. Verder zegt hij dat het geduld van justitie 'niet oneindig' is.

In ruil voor de schuldbekentenis van de twee medewerkers en hun volledige medewerking aan het onderzoek, kunnen ze strafvermindering tegemoet zien. Zonder deze deal zou Ellison tot 110 jaar celstraf kunnen krijgen en Wang 50 jaar.

Inmiddels zijn ze, na allebei een borgsom betaald te hebben van 250.000 euro, weer op vrije voeten. Ze mogen de komende tijd de VS niet verlaten.

'Net zo geschrokken'

FTX, waar gebruikers een cryptorekening konden openen en coins konden verhandelen, werd vorige maand failliet verklaard. Het bedrijf kwam in problemen toen cryptokoersen kelderden en er massaal geld werd opgenomen. Miljarden van klanten die bij het bedrijf waren gestald, bleken te zijn verdwenen. Er lopen verschillende onderzoeken naar FTX.

Bankman-Fried was tot begin vorige maand een van de rijkste cryptomiljardairs ter wereld. Hij woonde met zijn collega's op de Bahama's, waar ook het hoofdkantoor van FTX was gevestigd. De cryptobaas zei eerder veel fouten te hebben gemaakt, en dat hij veel zaken achteraf gezien anders had moeten doen, maar dat hij geen fraude heeft gepleegd. "Ik ben net zo geschrokken over wat er de afgelopen maand is gebeurd als vele anderen", verklaarde hij.