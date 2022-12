Vandalen vernielen 30.000 jaar oude Aboriginalkunst in Zuid-Australië

Tienduizenden jaren lang bleef de Aboriginalkunst in een Australische grot onaangeroerd, maar nu blijken de sporen uit het verre verleden te zijn doorgekrast door vandalen. Aboriginal leiders en archeologen zijn geschokt, en ook boos over het gebrek aan beveiliging bij de grot.

De vandalen gingen Koonalda Cave in de deelstaat Zuid-Australië binnen en krasten graffiti over de oeroude kunst. Don't look now, but this is a death cave, schreven ze met een schijnbaar jolige bedoeling. De vernielingen zijn al enkele maanden geleden aangericht, maar werden pas deze week bij een groter publiek bekend na een artikel in een Australische krant.

Het kunstwerk is voorgoed beschadigd, verzucht archeoloog Keryn Walshe tegen The Guardian. "De rotsachtige ondergrond is erg zacht. Het is niet mogelijk de graffiti weg te halen zonder de kunst eronder ook te vernietigen. Het is een tragisch verlies."

Het kunstwerk in de grot, een heilige plaats voor de oorspronkelijke bewoners van Australië, heeft een beschermde status vanwege zijn zeldzaamheid. Toch zijn er weinig maatregelen getroffen om de kunst te beschermen. Er staat sinds de jaren 80 wel een stalen hek met prikkeldraad, maar de vandalen hebben daaronderdoor gegraven.