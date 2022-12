Vermoedelijke drugsbaron aangekomen in Australië na uitlevering Nederland

Nederland heeft de vermoedelijke drugsbaron Tse Chi Lop (59) uitgeleverd aan Australië, meldt de Australische federale politie. De Canadees van Chinese afkomst staat ook wel bekend als de 'El Chapo van Azië' en was tot zijn arrestatie begin 2021 een van de meest gezochte drugsbazen ter wereld.

Tse moest enkele uren na zijn aankomst voor de rechter in Melbourne verschijnen. Hij zou leiding hebben gegeven aan het Sam Gor-syndicaat, een internationaal drugsimperium dat in Azië een groot deel van de crystalmethproductie in handen heeft.

Formeel wordt Tse ervan verdacht dat hij 'slechts' 20 kilo crystal meth heeft verhandeld. Maar volgens Australische media was hij in werkelijkheid verantwoordelijk voor 70 procent van alle drugs die Australië binnenkwamen. De Australische politie zegt dat Tse als maximumstraf levenslang kan krijgen.

'Niet de koning'

Tse werd in januari 2021 opgepakt op Schiphol. Hij was als ongewenst vreemdeling Taiwan uit gezet op een vlucht naar Canada, met een tussenlanding in Nederland. Bij zijn arrestatie werd Tse al twee jaar gezocht door Australië.

De rechtbank van Rotterdam boog zich vorig jaar over zijn uitlevering, die door Tse werd aangevochten. "Ik ben niet de koning van een drugskartel", zei hij. Ook was hij bang dat hij in Australië een oneerlijk proces kreeg.