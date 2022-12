Amsterdamse doelman Bayazit sensatie in Turkije: 'Als Noppert Oranje kan halen...'

Hij noteerde de meeste reddingen van alle keepers in de Turkse competitie. De voetbalrechtenhouder van de Süper Lig koos hem zelfs in het beste elftal van de eerste seizoenshelft. En door kranten en analisten wordt hij alom geprezen om zijn meevoetballende kwaliteiten.

De 23-jarige Bilal Bayazit, die bij Vitesse nooit wist door te breken, is een sensatie bij subtopper Kayserispor. Met de huidige nummer zes van Turkije begint hij vandaag aan de tweede seizoenshelft. "Als Andries Noppert Oranje kan halen, dan kan ik het ook."

Bayazit is iets te laat voor de afspraak, maar gelukkig is zijn oudere broer Okan, die de loopbaan van zijn kleine broertje op de voet volgt - "voor dit seizoen houd ik zelfs een dagboek bij" - niet te beroerd om met grote geestdrift te vertellen over de doorbraak van Bayazit.

Als de doelman aankomt bij de garage van Okan en zijn zwager in De Baarsjes in Amsterdam-West, de buurt waar Bayazit geboren en getogen is, roept hij spottend naar zijn broertje: "Je kan weer gaan, ik heb alles al verteld!" Bayazit: "Mijn broer leeft heel erg mee. Bij belangrijke wedstrijden is hij zo zenuwachtig dat hij nauwelijks meer kan praten."