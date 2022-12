Vliegende (her-)start voor Ten Hags United: overtuigende zege op Burnley in League Cup

Door de overwinning op de koploper van het Championship, getraind door Vincent Kompany, bekert United verder in de Engelse League Cup.

Erik ten Hag heeft Cristiano Ronaldo niet nodig. In de eerste wedstrijd zonder de Portugese vedette, die ook voor de WK-break al amper aan de bak kwam, rekende Manchester United woensdagavond op Old Trafford overtuigend af met Burnley: 2-0.

De andere doelpuntenmaker in het uitduel bij Fulham, Christian Eriksen, zorgde ook tegen Burnley voor de 1-0. Aaron Wan-Bissaka moest zich strekken om een crosspass van Fernandes te controleren en slaagde daar op knappe wijze in, waarna zijn voorzet door Eriksen werd binnengeschoten.

In Manchester vermoeden de kenners inmiddels dat de 18-jarige groeibriljant weleens een wereldkampioen van de toekomst kan zijn. Zo maakte hij in de laatste competitiewedstrijd voor de WK-break als invaller de winnende treffer tegen Fulham. En ook vanavond kwam het meeste gevaar van Garnacho.

Ten Hag spaarde zijn WK-gangers niet. Hij begon gewoon met Tyrell Malacia, Marcus Rashford, Casemiro, Bruno Fernandes en Christian Eriksen in de basis. Voor de Argentijn Alejandro Garnacho kwam het WK nog net te vroeg.

WK-gangers in de basis

Burnley, dat vorig seizoen met Wout Weghorst in de spits degradeerde uit de Premier League, liet zich niet onbetuigd. De ploeg van de jonge Ian Maatsen ging een aantal keer gevaarlijk in de tegenaanval en kreeg kort voor rust bijna de gelijkmaker in de schoot geworpen.

United-doelman Martin Dubravka, de vervanger van David De Gea, flaterde twee keer in korte tijd: eerst stompte hij een bal tegen de rug van Rashford, waarop Casemiro de bal nog net voor de doellijn kon wegwerken. En daarna liet de Slowaakse doelman een terugspeelbal onder de voet doorglippen, maar dit keer kon hij zelf zijn fout herstellen.