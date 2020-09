Basisdebuut voor Beugelsdijk bij Sparta

- Van de 20 eerdere duels in Alkmaar won PEC er slechts 3, voor het laatst in 1986: 1-3, met twee goals van Foeke Booy. AZ was 11 keer de sterkste.

- Vorig seizoen won AZ door twee rake strafschoppen van Teun Koopmeiners, nadat die eerder van elf meter had gemist.

- Voor AZ begint de competitie. Het duel met Utrecht werd vanwege Dinamo Kiev-AZ (3de voorronde Champions League, dinsdag) verzet.

- PEC Zwolle won op 5 augustus in een oefenduel met 1-0 (Zian Flemming) van AZ.

- PEC won in de eredivisie slechts 1 van zijn laatste 11 uitduels (W1-G3-V7), een 1-2 overwinning op bezoek bij VVV op 14 december.

- John Stegeman heeft in zijn trainerscarrière nog nooit een punt behaald tegen AZ in de eredivisie (W0-G0-V9). Er is één trainer met minimaal 10 eredivisiewedstrijden tegen een specifieke tegenstander en 0 punten: Maurice Steijn tegen PSV (W0-G0-V10).

- AZ-trainer Arne Slot speelde in 2 periodes (1995-2002 en 2009-2013) in totaal 325 officiële wedstrijden voor PEC. Zowel in 2001/2002 als 2011/12 werd Slot met PEC kampioen in de eerste divisie. Slot speelde slechts 12 van die wedstrijden in de eredivisie voor Zwolle. Op 15 december 2012 verloor hij thuis met 1-2 van zijn huidige werkgever. Slot zelf viel tijdens de rust in.

- Bij AZ speelt Owen Wijndal zijn 100ste eredivisieduel (allemaal voor AZ, 1 goal).

- Timo Letschert maakt zijn eredivisiedebuut voor AZ. Letschert speelde tussen 2013 en 2019 111 eredivisieduels voor Roda JC (11), FC Groningen (12) en FC Utrecht (88).