Onderzoek: Monty Pythons 'silly walks' zijn een goede training

Of het werkelijk gaat aanslaan is de vraag, maar een paar keer per week een Silly Walk-workout doen is best een goed idee.

Dat blijkt uit een studie die is gepubliceerd in de jaarlijkse kersteditie van het British Medical Journal (BMJ), een gezaghebbend medisch tijdschrift. Hiervoor wordt op een grondige, wetenschappelijk onderbouwde manier onderzoek gedaan naar een ongebruikelijk of ludiek onderwerp.

Voor het onderzoek werden vrijwilligers gemonitord terwijl ze zo goed mogelijk het bekende loopje van John Cleese deden uit de legendarische sketch Ministry of Silly Walks, uit het tv-programma Monty Python's Flying Circus.

Die sketch werd voor het eerst uitgezonden in 1970 en groeide uit tot een van meest memorabele momenten uit een programma dat toch al veel grappen met eeuwigheidswaarde heeft voortgebracht.

Deze sketch draait om Mr. Teabag, een door Cleese gespeelde ambtenaar van een fictief departement dat toezicht houdt op de ontwikkeling van rare loopjes (silly walks).

