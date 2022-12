Sterkste daling huizenprijzen in één maand sinds 2013

De huizenprijzen zijn in november verder gedaald, en harder dan in de maanden ervoor. In één maand tijd daalde de waarde van koopwoningen met 1 procent ten opzichte van oktober. Dat is de sterkste daling in een maand tijd sinds mei 2013.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster blijkt dat de huizenprijzen sinds 2013 hard zijn gestegen, maar sinds de zomer is er een omslag. Inmiddels zijn de prijzen vier maanden op rij gedaald.

Die omslag komt doordat geld lenen voor een woning duurder is geworden vanwege de opgelopen hypotheekrente. Ook is het vertrouwen van consumenten in de economie en de eigen financiële situatie al maanden uitzonderlijk laag.

Voorspelling

Economen verwachten dat de huizenprijzen de komende maanden verder gaan dalen. De Nederlandsche Bank voorspelt een daling van de huizenprijzen over 2 jaar met 6 procent.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de huizenprijzen in november nog wel hoger lagen dan een jaar geleden. In november wisselde een huis gemiddeld voor ruim 423.000 euro van eigenaar. Dat is een kleine 5 procent meer dan een jaar geleden.

In 10 jaar tijd zijn de huizenprijzen in Nederland met 97 procent gestegen.