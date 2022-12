Wekdienst 22/12: Jelle Brandt Corstius voor de rechter • Tweede Kamer stemt over pensioenwet

Eerst het weer: Veel bewolking en vanmorgen in het zuidoosten nog enige tijd regen. Vanmiddag een tijd droog en in het westen af en toe zon. Vanavond gaat het opnieuw regenen. De temperatuur komt uit op 9 of 10 graden.

Goedemorgen! Jelle Brandt Corstius staat vandaag voor de rechter en in de Tweede Kamer wordt gestemd over de nieuwe pensioenwet.

Wat heb je gemist?

In zijn toespraak voor het Amerikaanse Congres heeft de Oekraïense president Zelensky "alle Amerikanen" bedankt voor hun steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens hem zijn de tientallen miljarden dollars geen liefdadigheid "maar een investering in veiligheid en democratie wereldwijd, waar wij uiterst zorgvuldig mee omgaan".

Volgens hem is de wereld onderling zo sterk verbonden dat landen niet aan de zijlijn kunnen blijven staan in het conflict. Hij stelde dat Oekraïne door de steun van de VS, Europa en de wereld tegen alle verwachtingen in niet alleen overeind is gebleven, maar ook "springlevend".

Hij noemde de steun van de VS van vitaal belang. "Bedankt voor jullie inspanningen", zei hij. Daarmee doelde hij zowel op wapensteun als het geld uit Washington.

Om zijn woorden kracht bij te zetten, overhandigde Zelensky de strijdvlag die Oekraïense soldaten hem een dag eerder in de belegerde stad Bachmoet gaven aan Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Ander nieuws uit de nacht: