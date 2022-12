Zelensky spreekt Congres toe en bedankt 'alle Amerikanen' voor steun

In zijn toespraak voor het Amerikaanse Congres heeft de Oekraïense president Zelensky "alle Amerikanen" bedankt voor hun steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens hem zijn de tientallen miljarden dollars geen liefdadigheid "maar een investering in de wereldwijde veiligheid en democratie waar wij uiterst zorgvuldig mee omgaan".

Volgens Zelensky is de wereld onderling te veel verbonden om aan de zijlijn te blijven staan in het conflict. Hij stelde dat Oekraïne door de steun van de VS, Europa en de wereld tegen alle verwachtingen in niet alleen overeind is gebleven, maar ook "springlevend".

Strijdvlag overhandigd

Hij noemde de steun van de VS van vitaal belang. "Bedankt voor jullie inspanningen", zei hij. Daarmee doelde hij zowel op wapensteun als financiële middelen.

Om zijn woorden kracht bij te zetten, overhandigde Zelensky de strijdvlag die Oekraïense soldaten hem een dag eerder in de belegerde stad Bachmoet gaven aan Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Hij benoemde ook de moeilijke situatie waarin de Oekraïense bevolking zit vanwege de vele Russische beschietingen op energievoorzieningen. Daardoor zitten miljoenen mensen zonder elektriciteit, water en warmte. "We gaan Kerstmis vieren, misschien met kaarslicht. Niet omdat het romantischer is, maar omdat er geen stroom is", zei hij. "Maar we zetten onze strijd voort en het licht in het geloof in onszelf zal niet uitgaan."

Voorafgaand aan zijn speech kreeg Zelensky een minutenlange staande ovatie van de senatoren en afgevaardigden. Ook tijdens zijn toespraak kreeg hij regelmatig applaus.

Gesprek met Biden

Eerder op de dag was Zelensky in het Witte Huis voor een gesprek met de Amerikaanse president Biden. Dat gesprek duurde iets meer dan een uur, waarna de twee leiders gezamenlijk een persconferentie gaven. Ook daar bedankte hij Biden en de Amerikanen voor de steun.

Biden zei trots te zijn op het bezoek van Zelensky aan het Witte Huis en prees de president voor zijn moedige leiderschap in de oorlog tegen Rusland. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog dat Zelensky naar het buitenland reisde.