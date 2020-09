Van der Breggen stelt derde eindzege Giro Rosa veilig, Muzic wint slotrit

Anna van der Breggen heeft voor de derde keer de eindzege in de Giro Rosa voor zich opgeëist.

Van der Breggen nam vrijdag de roze leiderstrui over van Kasia Niewiadoma, die op haar beurt de leiderstrui dankte aan de valpartij van Annemiek van Vleuten een dag eerder.

In de slotrit rond het Apulische dorpje Motta Montecorvino (109 kilometer) kwam haar leidende positie niet in gevaar. Eerder was ze in 2015 en 2017 al de beste.

Van Dijk en Stultiens in de aanval

In de negende en laatste etappe moesten de rensters vier plaatselijke ronden van zo'n dertig kilometer afleggen, met daarin twee klimmetjes. De beklimmingen vormden weinig gevaar en het was dan ook vooral oppassen voor de listige afdalingen.

"Het was een kwestie van op de fiets blijven", aldus Van der Breggen kort na de finish. "We hoefde niet extreem te werken, het belangrijkste was heel blijven."