Netanyahu maakt vorming nieuwe regering Israël bekend

In Israël heeft oud-premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt dat hij een nieuwe regering heeft gevormd. Daarmee lijkt de weg vrij voor zijn terugkeer als regeringsleider, aan het hoofd van de meest rechtse regering ooit in Israël. In de nieuwe coalitie zijn een extreemrechtse partij en twee ultraorthodoxe partijen opgenomen.

De 73-jarige leider van de Likud-partij deed de aankondiging in een telefoongesprek met president Isaac Herzog. Op Twitter is een korte video gepubliceerd met een fragment van dat gesprek. Daar schrijft Netanyahu bij dat hij een regering heeft kunnen vormen "dankzij de enorme steun die we hebben gekregen bij de laatste verkiezingen".