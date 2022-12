Cao-akkoord voor personeel umc's, 10 procent meer loon in 2023

Personeel van universitaire ziekenhuizen krijgt volgend jaar een loonsverhoging van 10 procent. Op 1 januari gaan de salarissen met 6 procent omhoog, in november nog een keer met 4 procent.

De zorgbonden hebben daarover een akkoord bereikt met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De loonsverhoging geldt voor alle ruim 80.000 werknemers van de zeven umc's.

Vakbonden overwogen vorige maand nog naar de rechter te stappen, omdat NFU volgens hen weigerde om cao-afspraken over loonsverhogingen na te komen. Afgesproken was dat de lonen zouden meestijgen met de inflatie, die nu ongekend hoog is.

Koopkracht op peil

De bonden mikten voor volgend jaar op 11,3 procent; nu is dus 10 procent afgesproken. "Dat betekent wel dat we van de werkgevers verwachten dat ze er bij de volgende cao-afspraken alles aan zullen doen om de inflatie te compenseren", zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn.

De NFU benadrukt juist dat door het bereikte akkoord de koopkracht van werknemers op peil kan blijven. "In het belang van onze medewerkers hebben we de uiterste randen opgezocht van wat financieel nog verantwoord is", zegt NFU-onderhandelaar Gabriël Zwart. Volgens hem trekt het akkoord "een heel grote wissel" op de financiële situatie van umc's.