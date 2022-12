KNVB-voorzitter Spee wil gesprek met FIFA: 'Moeten reparatiewerkzaamheden plaatsvinden'

De KNVB wil met de FIFA verder in gesprek over de gang van zaken rond de OneLove-campagne op het WK in Qatar. Dat vertelde Just Spee op de bondsvergadering van de voetbalbond.

"Tegen voorzitter Gianni Infantino heb ik gezegd dat er na het toernooi wel reparatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden als het gaat om onze onderlinge verstandhouding", zei Spee, die werd herkozen als bondsvoorzitter.

"De FIFA zette de KNVB en andere Europese voetbalbonden in Qatar voor het blok, toen vlak voor wedstrijden aan werd gekondigd dat het dragen van de One Love-band met een gele kaart bestraft zou worden."

'Gesteund door enorme support'

"Wij zijn met name teleurgesteld dat er niet geluisterd is naar onze argumenten en dat wij vlak voor de eerste wedstrijd pas hoorden over de sanctie van een gele kaart bij het dragen van de OneLove-aanvoerdersband", aldus Spee.

"Richting de toekomst zien we het WK daarom niet als het einde van het gesprek over dit thema, maar eerder als een begin. Wij voelen ons daarbij gesteund door de enorme support die we voor OneLove hebben ervaren uit alle hoeken van de wereld. Onze boodschap dat de liefde voor voetbal alle verschillen tussen mensen onderling overstijgt, wordt wereldwijd gedragen."