Nederlandse film Narcosis valt af bij Oscars, Knor maakt nog wel kans

It's Nice in Here ontving in Nederland een nominatie voor een Gouden Kalf. Ook stond de animatie in de programmering van het filmfestival in Cannes.

Twee andere Nederlandse filmtitels maken nog wel kans op de prestigieuze filmprijs. Zo staat It's Nice in Here van regisseur Robert-Jonathan Koeyers op de shortlist voor beste korte animatiefilm, samen met veertien andere titels. De film gaat over politiegeweld tegen mensen van kleur en focust zich op twee personages, een zwart meisje en een witte agent, die zich een schietpartij in een supermarkt compleet anders herinneren.

De Nederlandse speelfilm Narcosis van regisseur Martijn de Jong is afgevallen in de race voor de Oscars. Op de shortlists die The Academy (de organisatie van de Oscars) heeft gepubliceerd, staat Narcosis niet langer vermeld in de categorie Beste Buitenlandse Film.

Een andere Nederlandse titel die nog meedingt naar een Oscar is de stop-motionfilm Knor van regisseur Mascha Halberstad. De film is ingezonden in de categorie Beste Lange Animatiefilm. Van die categorie is nog geen shortlist bekendgemaakt.

De film gaat over een meisje dat op haar verjaardag een varkentje krijgt van haar opa. Zij bouwt een band op met het varkentje, maar opa lijkt van plan te zijn het dier te willen opeten.

De film is bejubeld door recensenten en won in september een Gouden Kalf in de categorie Beste Film. Het was voor het eerst dat een animatiefilm deze belangrijke Nederlandse filmprijs kreeg. De film won ook in de prijzen in de categorieën Regie en Vormgeving.

"Ik ben heel trots en blij om hier te staan en met ons team geschiedenis te schrijven met de allereerste bekroning voor beste film voor een animatiefilm", zei Marleen Slot, de producent van Knor, bij de uitreikingen van de Gouden Kalf.

Op 24 januari vallen in iedere categorie nog een aantal kanshebbers af en wordt duidelijk welke titels echt kans maken op een Oscar. De uitreiking van de filmprijzen is op 12 maart in Los Angeles.

Bekijk hieronder de trailer van Knor: