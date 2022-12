Dode bij schietincident Tilburg, politie pakt vijf verdachten op

Bij een schietincident bij een pompstation in Tilburg is een dode gevallen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit van het slachtoffer omdat de nabestaanden nog niet zijn ingelicht. Er zijn vijf verdachten aangehouden. Ook is er een auto in beslag genomen voor verder onderzoek.

Omroep Brabant meldt dat die auto als vluchtauto is gebruikt. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Het schietincident vond rond 18.00 uur plaats op de Ringbaan-Oost.

De aanleiding van het incident is nog onbekend. Volgens de politie wordt er in regionale media gesuggereerd dat de schietpartij volgde op een vechtpartij bij de herdenking van een op Curaçao doodgeschoten rapper. De politie benadrukt dat "die informatie niet van de politie komt".