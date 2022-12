Explosie blaast voor- en achtergevel uit woning Roosendaal, één gewonde

Bij een explosie en een daaropvolgende brand in een woning in Roosendaal is vanavond een gewonde gevallen. Door de ontploffing werden de voor- en achtergevel weggeblazen, meldt de veiligheidsregio.

De explosie vond plaats in een hoekhuis aan de De Genestetlaan. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat de woning verbouwd zou worden. Na de explosie brak er brand uit. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen, maar verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen en het stutten van de woning. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld voor brandwonden, laat de veiligheidsregio weten.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Ook de oorzaak van de explosie is niet bekend. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven en hulpverleners de ruimte te geven.