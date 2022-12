Romeins heiligdom Herwen blijkt goudmijn: 80.000 vondsten

De kostbare stukken, zoals munten en sieraden, liggen in de kluis. "We hebben zelfs overwogen een extra loods te huren, maar het past hier gelukkig allemaal net", zegt Norde tegen Omroep Gelderland .

De vondsten liggen opgeslagen bij een vestiging van RAAP in Zutphen. Een aantal bijzondere stukken ligt uitgestald op tafel, maar er staan ook nog tientallen kisten en dozen met andere vondsten in een andere ruimte opgeslagen.

Het Romeinse heiligdom werd in juni ontdekt in Herwen-Hemeling, vlak bij de grens met Duitsland. Het tempelcomplex bevindt zich precies op de limes, de voormalige noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Betrokkenen noemden de vondst, die relatief goed bewaard is gebleven, toen al uniek voor Nederland .

Een heiligdom uit de Romeinse tijd dat afgelopen zomer in de buurt van het Gelderse Zevenaar is ontdekt, blijkt nog uitgebreider dan aanvankelijk gedacht. Volgens archeoloog Eric Norde van archeologisch onderzoeksbureau RAAP zijn er ongeveer 80.000 vondsten gedaan.

Norde is enthousiast over het resultaat van de opgraving. "Het is zo gedetailleerd en goed bewaard gebleven, zoiets als dit heb ik de afgelopen twintig jaar niet meegemaakt."

Zo zijn verschillende stenen met Romeinse teksten weer in en aan elkaar gelegd. "Met het leggen van zo'n puzzel zijn we bijvoorbeeld ook achter het bestaan gekomen van een nog onbekende Romeinse godin, die in Herwen werd vereerd."

Het onderzoek op de locatie in Herwen is afgerond, maar het kost nog drie tot vier jaar om alles uit te werken en te documenteren. Volgens Norde is het nu een kwestie van puzzelen.

Herwen was echt 'the place to be'.

Terwijl het nu maar een kleine plaats is, was Herwen in de Romeinse tijd vermoedelijk echt een hotspot. "Het was natuurlijk geen grote stad, zoals Nijmegen in die tijd, maar er was wel een legerplaats vlakbij", legt Norde uit.

"En als we kijken naar de inscripties op de stenen, weten we dat hier belangrijke soldaten naar toe kwamen die meerdere tempels bouwden. Dat moet toch een enorme aantrekkingskracht hebben gehad op allerlei mensen. Herwen was echt the place to be."

Enkele topstukken zijn sinds juni te zien in museum Het Valkhof in Nijmegen. Toch hoopt Norde dat een deel van de vondsten straks ook in de buurt van de vindplek te bekijken is. "Het Liemers Museum in Zevenaar onderzoekt al wat ze hiermee willen en kunnen", zegt hij. "Het zou heel mooi zijn als de lokale bevolking dit allemaal kan zien."