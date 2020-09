Ook beachvolleyballers Varenhorst/Van de Velde klaar op EK

Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde zijn op de EK in Letland gestrand in de achtste finales. Daarmee is ook het laatste Nederlandse koppel uitgeschakeld.

De drie andere duo's gingen vrijdag al ten onder op de EK. Varenhorst en Van de Velde verloren in twee sets van het Zwitserse koppel Marco Krattiger/Florian Breer: 19-21 en 21-23.

Voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, de wereldkampioenen van 2013, was de tussenronde het eindstation. Bij de vrouwen gingen de koppels Sanne Keizer/Madelein Meppelink en Marleen van Iersel/Pleun Ypma in de achtste finales onderuit.