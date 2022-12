Irene Schouten en Max Verstappen verkozen tot Sportvrouw en Sportman 2022

Irene Schouten en Max Verstappen zijn bij het Sportgala uitgeroepen tot Sportvrouw en Sportman van het Jaar. Schouten, die de prijs kreeg uitgereikt door oud-voetballer Ruud Gullit, won drie gouden en een bronzen medaille op de Olympische Spelen in Peking. Daarmee was ze namens Nederland de onbetwiste koningin van de Spelen. Op de 3.000 en 5.000 meter reed ze een olympisch record en ook op de massastart was ze de beste. Met de ploegenachtervolging eindigde Schouten als derde. Ook tot haar eigen verbazing trok Schouten haar topvorm door tot aan het WK allround, waar ze verrassend de wereldtitel pakte. Veel concurrentie Doordat diverse Nederlandse vrouwen dit jaar topprestaties neerzetten, was er veel concurrentie voor Schouten. Ook shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten waren genomineerd. Onder anderen atlete Femke Bol en Ireen Wüst haalden de laatste schifting niet.

Irene Schouten won drie gouden en een bronzen medaille op de Olympische Spelen in Peking. - NOS

"Dit betekent heel veel voor me, want wat die andere sporters hebben gepresteerd is ook niet normaal", zei Schouten. "Ik ben blij dat ik het traject heb gekozen dat ik samen met mijn coaches heb uitgezet naar de Spelen. 90 procent van de mensen om me heen vond dat ik het anders moest doen, maar ik geloofde erin."

Bekijk hieronder de video van de genomineerden voor Sportvrouw van het Jaar 2022.

Irene Schouten (schaatsen), Suzanne Schulting (shorttrack) en Annemiek van Vleuten (wielrennen) maken kans. - NOS

Voor Verstappen is het de derde keer in zijn carrière dat hij uitgeroepen is tot Sportman van het Jaar. De Formule 1-coureur pakte dit jaar met grote overmacht zijn tweede wereldtitel. Hij won een recordaantal van vijftien races. Verstappen op gelijke hoogte met Van den Hoogenband Zijn zus Victoria Verstappen nam de prijs uit handen van oud-schaatsster Ireen Wüst in ontvangst namens de 25-jarige coureur. Ook vorig jaar, toen Verstappen zijn eerste F1-titel veroverde, kreeg hij de Jaap Eden Award, net als in 2016. In dat jaar won hij als eerste Nederlander en als jongste coureur ooit een grandprix.

Verschillende (auto)sporticonen feliciteren Max Verstappen. Woensdagavond opnieuw gekozen tot Sportman van het Jaar. - NOS

Als drievoudig winnaar van de prijs van Sportman van het Jaar evenaart Verstappen oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband. Alleen oud-Judoka Anton Geesink, voormalig schaatser Ard Schenk en ex-turner Epke Zonderland hebben vier beeldjes op hun schoorsteenmantel staan.

Max Verstappen, die voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1 werd, was er niet bij: zijn zus Victoria nam de award in ontvangst. - NOS

Op het Sportgala van vanavond in Amsterdam liet Verstappen baanwielrenner Harrie Lavreijsen en schaatser Thomas Krol achter zich.

Bekijk hieronder de video van de genomineerden voor Sportman van het Jaar 2022.