Irene Schouten en Max Verstappen in de prijzen op Sportgala

Doordat diverse Nederlandse vrouwen dit jaar topprestaties neerzetten, was er veel concurrentie voor Schouten. Ook shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten waren genomineerd. Onder anderen atlete Femke Bol en Ireen Wüst haalden de laatste schifting niet.

Schouten won drie gouden en een bronzen medaille op de Olympische Spelen in Peking. Daarmee was ze de onbetwiste koningin van de Spelen. Op de 3.000 en 5.000 meter reed ze een olympisch record en ook op de massastart was ze de beste. Met de ploegenachtervolging eindigde Schouten als derde.

Voor Verstappen is het de derde keer in zijn carrière dat hij uitgeroepen is tot Sportman van het Jaar. De Formule 1-coureur pakte dit jaar met grote overmacht zijn tweede wereldtitel. Hij won een recordaantal van vijftien races.

Zijn zus Victoria Verstappen nam de prijs uit handen van oud-schaatsster Ireen Wüst in ontvangst namens de 25-jarige coureur. Ook vorig jaar, toen Verstappen zijn eerste F1-titel veroverde, kreeg hij de Jaap Eden Award, net als in 2016. In dat jaar won hij als eerste Nederlander en als jongste coureur ooit een grandprix.