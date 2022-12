Otter is Coach van het Jaar, De Groot nu ook onderscheiden met de Jaap Eden

Jeroen Otter is verkozen tot Coach van het Jaar 2022 op het jaarlijkse Sportgala. De prijs voor beste paralympisch atleet ging naar Diede de Groot. Shorttrackcoach Otter kreeg de Jaap Eden Award van oud-wielrenster Roxane Knetemann. Hij leidde zijn pupillen bij de Winterspelen in Peking naar vijf olympische medailles. Daarmee voltooide Otter zijn levenswerk, zo omschrijft de vakjury. Hij zette Nederland de laatste twaalf jaar als shorttrackland al flink op de kaart.

Van de vijf olympische medailles vond Otter, die altijd het belang van 'samen' benadrukt, het goud op de relay bij de vrouwen zonder twijfel de allermooiste. De jarenlange investeringen, het kneden en puzzelen op dit spectaculaire aflossingsonderdeel, werden in de olympische arena van Peking beloond. Bij de verkiezing in Amsterdam liet Otter voetbaltrainster Sarina Wiegman en roeicoach Eelco Meenhorst achter zich. Bekijk hieronder de video van de drie genomineerden voor de prijs Coach van het Jaar 2022.

Voor het eerst in haar carrière werd Diede de Groot uitgeroepen tot Paralympisch sporter van het Jaar. De rolstoeltennisster won in 2022 bijna alles wat er te winnen is. De 26-jarige De Groot won net als vorig jaar de vier grandslams in het enkelspel. In het dubbelspel schreef ze samen met Aniek Koot de Australian Open, Roland Garros en de US open op haar naam.

Daardoor is De Groot de onbetwiste nummer één van de wereld in het vrouwenrolstoeltennis. Ze ontving haar prijs uit handen van oud-wielrenner Tom Dumoulin. Met haar titel van Paralympisch Sporter van het Jaar treedt De Groot in de voetsporen van Esther Vergeer. De voormalig rolstoeltennisster is recordwinnaar met vijf Jaap Edens. "Dit beeldje maakt het jaar anders", zei De Groot, die vorig jaar ook genomineerd was en toen Jetze Plat de prijs zag krijgen. "Het was een onwijs bijzonder jaar, ik voel me heel vereerd met deze prijs", aldus de tennisster, die haar trainer, begeleiders, de tennisbond, haar sponsors en familie bedankte. Het Sportgala is hier te volgen via een livestream

Bekijk hieronder de video van de drie genomineerden voor Paralympische Sporter van het Jaar 2022.