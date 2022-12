Estafette-atleten beste Sportploeg, ook prijzen voor junior Van Lieshout en senior Janssen

De estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen is uitgeroepen tot de Sportploeg van het Jaar 2022. Het team won in maart zilver op de WK indoor en werd in augustus op de EK in München Europees kampioen.

Ze namen de prijs in ontvangst uit handen van oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo. Bij de verkiezing onder sporters en een vakjury in Amsterdam liet de estafetteploeg de wielerformatie van Jumbo-Visma en de relayploeg bij de vrouwen in het shorttrack achter zich.