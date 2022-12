NPO verplicht Ongehoord Nederland tot systematische rapportage

De omroep Ongehoord Nederland (ON!) wordt verplicht om systematisch verantwoording af te leggen aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De omroep moet voortaan elke twee maanden aan de NPO rapporteren hoe de omroep de aanbevelingen die de NPO-ombudsman in haar rapport uit juni deed, heeft uitgevoerd, zo meldt persbureau ANP.

Het ANP schrijft dat ON! allereerst voor 31 december aan de NPO kenbaar moet maken hoe de omroep de aanbevelingen van de Ombudsman heeft uitgevoerd.

ON! is vanaf de eerste uitzending al onderwerp van gesprek. Er kwamen honderden klachten over de uitzendingen binnen bij de NPO-ombudsman. Die concludeerde twee keer na onderzoek dat de omroep de journalistieke code van de NPO niet naleeft en informatie verspreidt die aantoonbaar onjuist is. Ook weigerde de omroep onjuiste berichtgeving te corrigeren.

Verbeterplan

ON! werkt na de eerste rapportage van de Ombudsman aan een verbeterplan. Zo moeten de uitzendingen worden geëvalueerd, presentatoren krijgen training en coaching en er komen functioneringsgesprekken met redacteuren en presentatoren. Ook heeft de omroep een factchecker in dienst genomen en is er een verbeterrubriek op de website gekomen.

Een woordvoerder van de NPO laat aan het ANP weten dat Ongehoord Nederland nog geen rapportage heeft ingeleverd over de resultaten van dit verbeterplan. ON! heeft wel toestemming gekregen om weer zeventig afleveringen te maken van het programma Ongehoord Nieuws, mits de omroep zich aan de afspraken met de NPO houdt.

Willekeurige beelden

De eisen zijn door de NPO kenbaar gemaakt aan ON! voordat de ombudsman het tweede onderzoeksrapport schreef. Dit was naar aanleiding van een omstreden uitzending van actualiteitenprogramma Ongehoord Nieuws op 15 september 2022.

Daarin toonde ON! willekeurige beelden van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Presentator Raisa Blommestijn gebruikte het n-woord, en zei "dat dit soort filmpjes op grote schaal worden gedeeld op internet".

Op dit tweede rapport zal de NPO op zijn vroegst in de tweede week van januari reageren.