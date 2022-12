Egurrola en Van de Donk schakelen Beerensteyn uit na zeldzame remise in Champions League

De laatste keer dat de voetbalsters van Olympique Lyonnais een Champions League-wedstrijd in eigen stadion gelijkspeelden was in maart 2009. De remiseloze reeks kwam vanavond na 49 duels ten einde, maar toch waren het de speelsters van de Franse topclub die met de armen in de lucht stonden.

Onder hen Oranje-internationals Damaris Egurrola en Danielle van de Donk, die dankzij de 0-0 tegen Juventus doorgaan naar de knock-outfase van de Champions League. Lineth Beerensteyn bleef met lege handen achter en werd direct na het laatste fluitsignaal getroost door Van de Donk.

[later meer]