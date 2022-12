"Messi verlengt contract bij Paris Saint-Germain met één jaar"

Lionel Messi blijft na dit seizoen zeker nog één jaar bij Paris Saint-Germain. Dat bericht de krant Le Parisien over de 35-jarige sterspeler, die het afgelopen weekeinde met Argentinië in Qatar de wereldtitel veroverde. Frankrijk werd in de finale na strafschoppen verslagen.

Volgens de krant bereikte het management van Messi begin december, tijdens het WK, overeenstemming met PSG. De club zelf liet eerder weten dat er na de titelstrijd verder zou worden gesproken over een langer verblijf van de vedette. Vooralsnog hebben de partijen niet gereageerd op het bericht.