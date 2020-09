Hockeytopper Amsterdam-Rotterdam afgelast wegens coronabesmettingen

Om wie het gaat, is niet bekendgemaakt. De wedstrijd is verplaatst naar dinsdag 22 september om 20.30 uur.

De hockeywedstrijd in de Tulp Hoofdklasse bij de mannen tussen Amsterdam en Rotterdam gaat zondag niet door, omdat bij een van de teams zeker zes spelers positief zijn getest op het coronavirus.

Vorige week zondag werd vanwege corona ook het hoofdklasseduel tussen de mannen van Den Bosch en HGC uitgesteld. "Er is één speler positief getest, maar die woont met zes andere spelers in één huis. Dan moet je het protocol volgen en dus moeten al die spelers in quarantaine", liet HGC-coach Paul van Ass weten.

De wedstrijd werd afgelopen donderdag ingehaald en door HGC met 2-1 gewonnen bij Den Bosch.

Het weekend ervoor kon de wedstrijd Amsterdam-HGC bij de vrouwen niet doorgaan, omdat bij Amsterdam drie speelsters besmet waren met het coronavirus en drie speelsters preventief in quarantaine moesten zitten.