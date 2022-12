Vlissingen wil in coffeeshops verkoop aan buitenlanders gedogen

Het stadbestuur van Vlissingen wil in coffeeshops de verkoop van softdrugs aan buitenlanders toestaan. Als dat besluit definitief wordt, betekent dit dat weer een gemeente afscheid neemt van het ingezetenencriterium van de rijksoverheid. Dat houdt in dat in coffeeshops alleen softdrugs mogen worden verkocht aan inwoners van Nederland.

Sinds 1 mei 2012 hield Vlissingen zich aan deze regel. Dat leidde ertoe dat buitenlandse bezoekers hun softdrugs op straat kochten bij dealers die zich in de buurt van de twee coffeeshops opstelden. Dat zorgde voor overlast en gevoelens van onveiligheid.

Proef

Om dit probleem aan te pakken werd in de zomer van 2018 begonnen met een proef, waarbij buitenlandse kopers ook in de coffeeshops in Vlissingen terechtkonden. De proef is een succes; de straathandel nam af en de leefbaarheid in de buurt nam toe, mede omdat de coffeeshops verplicht werden beveiligers aan te stellen.

De gemeente wil de proef begin volgend jaar omzetten in beleid. Ook in een andere grenssteden kunnen buitenlanders in coffeeshops terecht. In Breda en enkele andere steden in het zuiden zijn ze niet welkom in coffeeshops om drugs te kopen.