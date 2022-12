Gemeente Enschede stelt onderzoek in naar mogelijke angstcultuur

De gemeente Enschede stelt een onderzoek in naar een mogelijk onveilige bedrijfscultuur binnen de gemeentelijke organisatie. Volgens verantwoordelijk wethouder Niels van den Berg zijn er signalen binnengekomen dat medewerkers zich niet altijd goed voelen op hun werk.

RTV Oost berichtte eerder over een angstcultuur die op verschillende afdelingen binnen de gemeente zou heersen. Uit onderzoek van de regionale omroep in oktober bleek dat meerdere ambtenaren van de afdeling Juridische Zaken zich onveilig voelen. De gemeente zou dit al anderhalf jaar weten, maar er werd niet ingegrepen. Signalen van intimidatie en onveiligheid werden volgens melders genegeerd en zelfs ontkend.

In maart schreef RTV Oost ook over een onveilige werksfeer op een andere afdeling. Vakbond FNV bevestigde toen dat er bij hen meldingen binnenkwamen over angst op de werkvloer op meerdere afdelingen. De bond zei daarover in overleg te zijn met de ondernemingsraad van de gemeente. De gemeente ontkende dat er sprake was van een angstcultuur, omdat er bij de vertrouwenspersonen geen meldingen waren binnengekomen.

'Signalen serieus nemen'

Enschede gaat nu toch over tot een extern onderzoek. "Zowel voor de inwoners als de individuele werknemer is van belang dat medewerkers zich goed voelen in hun werk en in de samenwerking met collega's en management", zegt wethouder Van den Berg. "Er zijn signalen dat dit niet altijd het geval is en ook de berichtgeving in de media heeft geleid tot interne onrust. Voor ons reden om die signalen serieus te nemen."

De gemeente heeft bureau Berenschot opgedragen het onderzoek uit te voeren. Dat begint in januari. De uitkomsten worden in april verwacht. Naast het onderzoek wordt ook een meldpunt ingesteld.