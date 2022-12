Franse seriemoordenaar uit Netflix-serie The Serpent vrijgelaten

De Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj komt na bijna twintig jaar vrij. De 78-jarige man is de laatste jaren vooral bekend vanwege de Netflix-serie The Serpent, die de streamingsdienst samen met de BBC over hem maakte. Sobhraj zat vast in Nepal, dat hem vrijlaat vanwege zijn leeftijd.

Sobhraj was verantwoordelijk voor zeker twaalf moorden die hij in de jaren 70 pleegde in Zuidoost-Azië. Mogelijk ligt het aantal moorden nog hoger. Hij was vooral uit op westerse toeristen, die hij vergiftigde, wurgde of in brand stak.

Omdat hij moeilijk te pakken was kreeg hij de bijnaam 'de slang'. Ook veranderde hij vaak van identiteit en gebruikte hij zelfs paspoorten van slachtoffers om te reizen.

Nederlandse ambassademedewerker

Na een moord op een Nederlands stel in Thailand kwam de Nederlandse ambassademedewerker Herman Knippenberg hem op het spoor. Knippenberg legde het verband met een aantal moorden in andere landen. In The Serpent is een grote rol voor Knippenberg weggelegd.

In 1976 werd Sobhraj veroordeeld in India, maar tien jaar later wist hij te ontsnappen. Niet veel later werd hij weer opgepakt, waarna zijn celstraf er in 1997 opzat.

Sobhraj keerde terug naar Parijs waar hij vervolgens leefde als een bekendheid. Zo gaf hij meerdere grote tv-interviews om zijn verhaal te vertellen. In 2003 ging hij terug naar Nepal, waar hij werd opgepakt voor moorden uit de jaren 70 waarvoor hij nog niet was berecht.

Naast een serie waren er eerder al vier boeken, drie documentaires en een Indiase speelfilm gebaseerd op het verhaal van Sobhraj.

